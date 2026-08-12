Precio de long boi hoy

El precio actual de long boi (LONG) hoy es $ 0, con una variación del 0,93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LONG a USD es $ 0 por LONG.

long boi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15 906,75, con un suministro circulante de 999,43M LONG. Durante las últimas 24 horas, LONG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,00851294, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LONG experimentó un cambio de +0,07% en la última hora y de -0,28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de long boi (LONG)

Cap de mercado $ 15,91K$ 15,91K $ 15,91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15,91K$ 15,91K $ 15,91K Suministro de Circulación 999,43M 999,43M 999,43M Suministro total 999 431 611,269878 999 431 611,269878 999 431 611,269878

La capitalización de mercado actual de long boi es de $ 15,91K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LONG es de 999,43M, con un suministro total de 999431611.269878. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15,91K.