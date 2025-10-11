Información del precio (USD) de Live Ai (LAU)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.04347974 $ 0.04347974 $ 0.04347974 24H Mín $ 0.052606 $ 0.052606 $ 0.052606 24H Máx 24H Mín $ 0.04347974$ 0.04347974 $ 0.04347974 24H Máx $ 0.052606$ 0.052606 $ 0.052606 Máximo Histórico $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Precio más bajo $ 0.04347974$ 0.04347974 $ 0.04347974 Cambio de Precio (1H) 0.00% Cambio de Precio (1D) -11.73% Cambio de Precio (7D) -38.10% Cambio de Precio (7D) -38.10%

El precio en tiempo real de Live Ai (LAU) es de $0.04623087. Durante las últimas 24 horas, LAU se ha operado entre un mínimo de $ 0.04347974 y un máximo de $ 0.052606, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de LAU es de $ 1.32, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.04347974.

En términos de rendimiento a corto plazo, LAU ha cambiado en un 0.00% en la última hora, -11.73% en 24 horas y -38.10% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Live Ai (LAU)

Cap de mercado $ 46.23K$ 46.23K $ 46.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 46.23K$ 46.23K $ 46.23K Suministro de Circulación 1.00M 1.00M 1.00M Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Live Ai es de $ 46.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LAU es de 1.00M, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 46.23K.