Precio de Liquid Staked SOL hoy

El precio actual de Liquid Staked SOL (LSSOL) hoy es $ 140.52, con una variación del 2.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LSSOL a USD es $ 140.52 por LSSOL.

Liquid Staked SOL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,689,703, con un suministro circulante de 12.02K LSSOL. Durante las últimas 24 horas, LSSOL cotiza entre $ 139.62 (bajo) y $ 147.95 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 384.79, mientras que el mínimo histórico fue $ 125.34.

En el corto plazo, LSSOL experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de +9.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Liquid Staked SOL (LSSOL)

Cap de mercado $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Suministro de Circulación 12.02K 12.02K 12.02K Suministro total 12,024.933838534 12,024.933838534 12,024.933838534

La capitalización de mercado actual de Liquid Staked SOL es de $ 1.69M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LSSOL es de 12.02K, con un suministro total de 12024.933838534. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.69M.