Precio de Ledger Realms hoy

El precio actual de Ledger Realms (LR) hoy es $ 0, con una variación del 14.86% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LR a USD es $ 0 por LR.

Ledger Realms actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 222,980, con un suministro circulante de 790.61M LR. Durante las últimas 24 horas, LR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LR experimentó un cambio de -0.30% en la última hora y de -26.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 24.59K.

Información del mercado de Ledger Realms (LR)

Cap de mercado $ 222.98K$ 222.98K $ 222.98K Volumen (24H) $ 24.59K$ 24.59K $ 24.59K Cap. de mercado totalmente diluida $ 277.40K$ 277.40K $ 277.40K Suministro de Circulación 790.61M 790.61M 790.61M Suministro total 983,550,161.625588 983,550,161.625588 983,550,161.625588

La capitalización de mercado actual de Ledger Realms es de $ 222.98K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 24.59K. El suministro circulante de LR es de 790.61M, con un suministro total de 983550161.625588. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 277.40K.