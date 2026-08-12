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El precio actual de LandRocker hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de LRT es 54,225 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de LRT a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de LandRocker hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de LRT es 54,225 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de LRT a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de LandRocker (LRT)

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Precio en vivo de 1 LRT en USD:

$0.00000542
$0.00000542$0.00000542
0.00%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de LandRocker (LRT)
Última actualización de la página: 2026-08-12 19:10:14 (UTC+8)

Precio de LandRocker hoy

El precio actual de LandRocker (LRT) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LRT a USD es $ 0 por LRT.

LandRocker actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 54,225, con un suministro circulante de 2.33B LRT. Durante las últimas 24 horas, LRT cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00878056, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LRT experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de LandRocker (LRT)

$ 54.23K
$ 54.23K$ 54.23K

--
----

$ 54.23K
$ 54.23K$ 54.23K

2.33B
2.33B 2.33B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de LandRocker es de $ 54.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LRT es de 2.33B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 54.23K.

Historial de precios de LandRocker USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24H Mín
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24H Máx

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.00878056
$ 0.00878056$ 0.00878056

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Historial de precios de LandRocker (LRT) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de LandRocker a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de LandRocker a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de LandRocker a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de LandRocker a USD fue de --.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0--
30 Días$ 0-10.64%
60 Días$ 0-32.56%
90 Días----

Predicción de precios para LandRocker

Predicción del precio de LandRocker (LRT) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de LRT en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de LandRocker (LRT) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de LandRocker podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará LandRocker en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de LRT para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de LandRocker.

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Recurso LandRocker(LRT)

Sitio web oficial

Categoría :

Gaming (GameFi)Gaming Utility TokenNFT

Acerca de LandRocker

¿En qué red blockchain opera LandRocker?

LandRocker opera en la red --, que define cómo se procesan las transacciones, la velocidad de confirmación y la seguridad general. La cadena también determina la compatibilidad con billeteras, dApps y estándares de contratos inteligentes.

¿Cuál es el precio actual de LRT?

El token tiene un precio de €, lo que representa un movimiento de precio del --% en las últimas 24 horas. Las actualizaciones de precios se agregan en tiempo real desde los principales intercambios globales.

¿A qué categoría pertenece LandRocker?

LandRocker pertenece a la categoría Gaming (GameFi),NFT,Polygon Ecosystem,Play To Earn,Gaming Utility Token. Esta clasificación ayuda a los inversores a comparar LRT con activos similares en el mismo sector, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 o tokens de IA.

¿Cuál es la capitalización de mercado de LandRocker?

Su capitalización de mercado es de €46144.4508524250000, lo que coloca al activo en el puesto #9756. La capitalización de mercado proporciona una medida amplia del tamaño, la adopción y la confianza de los inversores.

¿Cuánta oferta de LRT está circulando actualmente?

Hay 2332236742.265058 tokens circulando en el mercado. Esta cantidad influye directamente en el equilibrio entre oferta y demanda, en la determinación del precio y en las expectativas de inflación.

¿Qué tan activo está el trading de LandRocker hoy?

En el último día, LRT generó €-- en volumen de trading. Un volumen fuerte suele indicar un mayor interés del mercado o reacciones a noticias recientes.

¿Cómo se compara el precio de hoy con los máximos y mínimos recientes?

Dentro de las últimas 24 horas, LandRocker fluctuó entre €0E-14 y €0E-14, brindando a los traders información sobre la volatilidad a corto plazo y posibles zonas de ruptura.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre LandRocker

Última actualización de la página: 2026-08-12 19:10:14 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para LandRocker (LRT)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

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-16.51%

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-28.18%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

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Myros

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$0.0348$0.0348

+241.17%

aPriori

aPriori

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$0.36400$0.36400

+83.42%

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

$0.008965
$0.008965$0.008965

+57.77%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003627
$0.0003627$0.0003627

+36.86%

Audiera

Audiera

BEAT

$1.33277
$1.33277$1.33277

+36.62%

Aviso legal

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