Precio de KRAQ xStock hoy

El precio actual de KRAQ xStock (KRAQX) hoy es $ 9.98, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KRAQX a USD es $ 9.98 por KRAQX.

KRAQ xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 649,649, con un suministro circulante de 65.10K KRAQX. Durante las últimas 24 horas, KRAQX cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 10.74, mientras que el mínimo histórico fue $ 9.78.

En el corto plazo, KRAQX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 405.57.

Información del mercado de KRAQ xStock (KRAQX)

Cap de mercado $ 649.65K$ 649.65K $ 649.65K Volumen (24H) $ 405.57$ 405.57 $ 405.57 Cap. de mercado totalmente diluida $ 74.60M$ 74.60M $ 74.60M Suministro de Circulación 65.10K 65.10K 65.10K Suministro total 5,061,699.0 5,061,699.0 5,061,699.0

La capitalización de mercado actual de KRAQ xStock es de $ 649.65K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 405.57. El suministro circulante de KRAQX es de 65.10K, con un suministro total de 5061699.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 74.60M.