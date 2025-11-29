Precio de Kora hoy

El precio actual de Kora (SN71) hoy es $ 2.54, con una variación del 1.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN71 a USD es $ 2.54 por SN71.

Kora actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,799,602, con un suministro circulante de 3.06M SN71. Durante las últimas 24 horas, SN71 cotiza entre $ 2.54 (bajo) y $ 2.72 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 6.13, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.208296.

En el corto plazo, SN71 experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de -8.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kora (SN71)

La capitalización de mercado actual de Kora es de $ 7.80M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SN71 es de 3.06M, con un suministro total de 3062115.239904875. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.80M.