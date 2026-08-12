Precio de KOALA AI hoy

El precio actual de KOALA AI (KOKO) hoy es $ 0, con una variación del 1.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KOKO a USD es $ 0 por KOKO.

KOALA AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 97,576, con un suministro circulante de 9.43T KOKO. Durante las últimas 24 horas, KOKO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KOKO experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de -1.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de KOALA AI (KOKO)

Cap de mercado $ 97.58K$ 97.58K $ 97.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 97.58K$ 97.58K $ 97.58K Suministro de Circulación 9.43T 9.43T 9.43T Suministro total 9,955,598,183,529.0 9,955,598,183,529.0 9,955,598,183,529.0

La capitalización de mercado actual de KOALA AI es de $ 97.58K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KOKO es de 9.43T, con un suministro total de 9955598183529.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 97.58K.