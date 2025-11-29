Precio de Kitty Kult hoy

El precio actual de Kitty Kult (KULT) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KULT a USD es -- por KULT.

Kitty Kult actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 150,528, con un suministro circulante de 489.07B KULT. Durante las últimas 24 horas, KULT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KULT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kitty Kult (KULT)

Cap de mercado $ 150.53K$ 150.53K $ 150.53K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 308.25K$ 308.25K $ 308.25K Suministro de Circulación 489.07B 489.07B 489.07B Suministro total 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

