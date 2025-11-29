Precio de KITO hoy

El precio actual de KITO (KITO) hoy es --, con una variación del 14.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KITO a USD es -- por KITO.

KITO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 52,078, con un suministro circulante de 975.26M KITO. Durante las últimas 24 horas, KITO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KITO experimentó un cambio de -1.58% en la última hora y de -1.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de KITO (KITO)

Cap de mercado $ 52.08K$ 52.08K $ 52.08K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 52.08K$ 52.08K $ 52.08K Suministro de Circulación 975.26M 975.26M 975.26M Suministro total 975,263,103.97 975,263,103.97 975,263,103.97

La capitalización de mercado actual de KITO es de $ 52.08K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KITO es de 975.26M, con un suministro total de 975263103.97. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 52.08K.