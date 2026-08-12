Precio de KiboShib hoy

El precio actual de KiboShib (KIBSHI) hoy es $ 0, con una variación del 14.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KIBSHI a USD es $ 0 por KIBSHI.

KiboShib actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,844,378, con un suministro circulante de 1.00T KIBSHI. Durante las últimas 24 horas, KIBSHI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KIBSHI experimentó un cambio de +8.61% en la última hora y de +13.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de KiboShib (KIBSHI)

Cap de mercado $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Suministro de Circulación 1.00T 1.00T 1.00T Suministro total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de KiboShib es de $ 1.84M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KIBSHI es de 1.00T, con un suministro total de 1000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.84M.