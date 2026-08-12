Precio de JETSKI DOG hoy

El precio actual de JETSKI DOG (JETDOG) hoy es $ 0, con una variación del 5.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JETDOG a USD es $ 0 por JETDOG.

JETSKI DOG actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 61,967, con un suministro circulante de 945.88M JETDOG. Durante las últimas 24 horas, JETDOG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JETDOG experimentó un cambio de -1.32% en la última hora y de -25.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de JETSKI DOG (JETDOG)

Cap de mercado $ 61.97K$ 61.97K $ 61.97K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 64.24K$ 64.24K $ 64.24K Suministro de Circulación 945.88M 945.88M 945.88M Suministro total 985,878,444.310062 985,878,444.310062 985,878,444.310062

La capitalización de mercado actual de JETSKI DOG es de $ 61.97K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de JETDOG es de 945.88M, con un suministro total de 985878444.310062. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 64.24K.