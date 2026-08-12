Precio de JESUS ON SOL hoy

El precio actual de JESUS ON SOL (JESUS) hoy es $ 0.00917606, con una variación del 1.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JESUS a USD es $ 0.00917606 por JESUS.

JESUS ON SOL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 64,224, con un suministro circulante de 7.00M JESUS. Durante las últimas 24 horas, JESUS cotiza entre $ 0.0089152 (bajo) y $ 0.00915114 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.288031, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00330383.

En el corto plazo, JESUS experimentó un cambio de +1.12% en la última hora y de +15.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 12.98.

Información del mercado de JESUS ON SOL (JESUS)

Cap de mercado $ 64.22K$ 64.22K $ 64.22K Volumen (24H) $ 12.98$ 12.98 $ 12.98 Cap. de mercado totalmente diluida $ 64.22K$ 64.22K $ 64.22K Suministro de Circulación 7.00M 7.00M 7.00M Suministro total 6,999,335.0 6,999,335.0 6,999,335.0

La capitalización de mercado actual de JESUS ON SOL es de $ 64.22K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 12.98. El suministro circulante de JESUS es de 7.00M, con un suministro total de 6999335.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 64.22K.