Precio de Jeeteroo hoy

El precio actual de Jeeteroo (JEET) hoy es --, con una variación del 3.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JEET a USD es -- por JEET.

Jeeteroo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 82,607, con un suministro circulante de 309.21M JEET. Durante las últimas 24 horas, JEET cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00139124, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JEET experimentó un cambio de +0.57% en la última hora y de +6.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Jeeteroo (JEET)

Cap de mercado $ 82.61K$ 82.61K $ 82.61K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 267.00K$ 267.00K $ 267.00K Suministro de Circulación 309.21M 309.21M 309.21M Suministro total 999,390,795.0 999,390,795.0 999,390,795.0

