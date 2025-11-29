Precio de Javlis hoy

El precio actual de Javlis (JAVLIS) hoy es --, con una variación del 2.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JAVLIS a USD es -- por JAVLIS.

Javlis actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 241,737, con un suministro circulante de 904.61M JAVLIS. Durante las últimas 24 horas, JAVLIS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00133477, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JAVLIS experimentó un cambio de -2.23% en la última hora y de +4.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Cap de mercado $ 241.74K$ 241.74K $ 241.74K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 241.74K$ 241.74K $ 241.74K Suministro de Circulación 904.61M 904.61M 904.61M Suministro total 904,610,625.6403859 904,610,625.6403859 904,610,625.6403859

