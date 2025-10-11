Información del precio (USD) de InsurAce (INSUR)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 15.2$ 15.2 $ 15.2 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) +5.99% Cambio de Precio (7D) +5.99%

El precio en tiempo real de InsurAce (INSUR) es de $0.0034356. Durante las últimas 24 horas, INSUR se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de INSUR es de $ 15.2, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, INSUR ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y +5.99% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de InsurAce (INSUR)

Cap de mercado $ 236.67K$ 236.67K $ 236.67K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 343.56K$ 343.56K $ 343.56K Suministro de Circulación 68.89M 68.89M 68.89M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de InsurAce es de $ 236.67K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de INSUR es de 68.89M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 343.56K.