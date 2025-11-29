Precio de Innovosens hoy

El precio actual de Innovosens (ISENS) hoy es --, con una variación del 14.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ISENS a USD es -- por ISENS.

Innovosens actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 121,787, con un suministro circulante de 990.42M ISENS. Durante las últimas 24 horas, ISENS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00147605, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ISENS experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -9.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Innovosens (ISENS)

Cap de mercado $ 121.79K$ 121.79K $ 121.79K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 121.79K$ 121.79K $ 121.79K Suministro de Circulación 990.42M 990.42M 990.42M Suministro total 990,424,748.2791611 990,424,748.2791611 990,424,748.2791611

La capitalización de mercado actual de Innovosens es de $ 121.79K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ISENS es de 990.42M, con un suministro total de 990424748.2791611. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 121.79K.