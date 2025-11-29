Precio de Identified Flying Objects hoy

El precio actual de Identified Flying Objects (IFO) hoy es --, con una variación del 0.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IFO a USD es -- por IFO.

Identified Flying Objects actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,904.44, con un suministro circulante de 1.00B IFO. Durante las últimas 24 horas, IFO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IFO experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +3.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Identified Flying Objects (IFO)

Cap de mercado $ 7.90K$ 7.90K $ 7.90K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.90K$ 7.90K $ 7.90K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Identified Flying Objects es de $ 7.90K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de IFO es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.90K.