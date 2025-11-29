Precio de Hyperwave HYPE hoy

El precio actual de Hyperwave HYPE (HWHYPE) hoy es $ 36.91, con una variación del 1.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HWHYPE a USD es $ 36.91 por HWHYPE.

Hyperwave HYPE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,582,884, con un suministro circulante de 152.10K HWHYPE. Durante las últimas 24 horas, HWHYPE cotiza entre $ 34.95 (bajo) y $ 37.48 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 59.58, mientras que el mínimo histórico fue $ 29.97.

En el corto plazo, HWHYPE experimentó un cambio de +0.39% en la última hora y de +10.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Cap de mercado $ 5.58M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.58M Suministro de Circulación 152.10K Suministro total 152,095.1560501105

