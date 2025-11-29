Precio de HyperStrategy hoy

El precio actual de HyperStrategy (HSTR) hoy es $ 0.053003, con una variación del 0.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HSTR a USD es $ 0.053003 por HSTR.

HyperStrategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 53,003, con un suministro circulante de 1.00M HSTR. Durante las últimas 24 horas, HSTR cotiza entre $ 0.051358 (bajo) y $ 0.054602 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.48, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0438472.

En el corto plazo, HSTR experimentó un cambio de -0.67% en la última hora y de -5.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de HyperStrategy (HSTR)

Cap de mercado $ 53.00K$ 53.00K $ 53.00K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 53.00K$ 53.00K $ 53.00K Suministro de Circulación 1.00M 1.00M 1.00M Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de HyperStrategy es de $ 53.00K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HSTR es de 1.00M, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 53.00K.