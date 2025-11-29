Precio de Huch hoy

El precio actual de Huch (HUCH) hoy es $ 0.00029344, con una variación del 6.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HUCH a USD es $ 0.00029344 por HUCH.

Huch actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 293,315, con un suministro circulante de 999.97M HUCH. Durante las últimas 24 horas, HUCH cotiza entre $ 0.00027599 (bajo) y $ 0.00033804 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01253648, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00025119.

En el corto plazo, HUCH experimentó un cambio de +0.38% en la última hora y de -4.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Huch (HUCH)

Cap de mercado $ 293.32K$ 293.32K $ 293.32K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 293.32K$ 293.32K $ 293.32K Suministro de Circulación 999.97M 999.97M 999.97M Suministro total 999,971,481.0219814 999,971,481.0219814 999,971,481.0219814

La capitalización de mercado actual de Huch es de $ 293.32K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HUCH es de 999.97M, con un suministro total de 999971481.0219814. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 293.32K.