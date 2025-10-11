Información del precio (USD) de HLP0 (HLP0)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.72955 $ 0.72955 $ 0.72955 24H Mín $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 24H Máx 24H Mín $ 0.72955$ 0.72955 $ 0.72955 24H Máx $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Máximo Histórico $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Precio más bajo $ 0.72955$ 0.72955 $ 0.72955 Cambio de Precio (1H) -0.74% Cambio de Precio (1D) -0.46% Cambio de Precio (7D) -0.33% Cambio de Precio (7D) -0.33%

El precio en tiempo real de HLP0 (HLP0) es de $1.021. Durante las últimas 24 horas, HLP0 se ha operado entre un mínimo de $ 0.72955 y un máximo de $ 1.27, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de HLP0 es de $ 1.27, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.72955.

En términos de rendimiento a corto plazo, HLP0 ha cambiado en un -0.74% en la última hora, -0.46% en 24 horas y -0.33% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de HLP0 (HLP0)

Cap de mercado $ 506.89K$ 506.89K $ 506.89K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 506.89K$ 506.89K $ 506.89K Suministro de Circulación 494.17K 494.17K 494.17K Suministro total 494,166.253494 494,166.253494 494,166.253494

La capitalización de mercado actual de HLP0 es de $ 506.89K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HLP0 es de 494.17K, con un suministro total de 494166.253494. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 506.89K.