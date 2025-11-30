Precio de Hazmat hoy

El precio actual de Hazmat (HZMT) hoy es $ 0.00000782, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HZMT a USD es $ 0.00000782 por HZMT.

Hazmat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,821.58, con un suministro circulante de 1.00B HZMT. Durante las últimas 24 horas, HZMT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00026596, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000712.

En el corto plazo, HZMT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +9.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hazmat (HZMT)

Cap de mercado $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Hazmat es de $ 7.82K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HZMT es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.82K.