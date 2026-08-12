Precio de Hastra AUTO hoy

El precio actual de Hastra AUTO (AUTO) hoy es $ 1.01, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AUTO a USD es $ 1.01 por AUTO.

Hastra AUTO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,186,200, con un suministro circulante de 5.14M AUTO. Durante las últimas 24 horas, AUTO cotiza entre $ 1.009 (bajo) y $ 1.01 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.01, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.006.

En el corto plazo, AUTO experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 44.13K.

Información del mercado de Hastra AUTO (AUTO)

Cap de mercado $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Volumen (24H) $ 44.13K$ 44.13K $ 44.13K Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Suministro de Circulación 5.14M 5.14M 5.14M Suministro total 5,137,083.487799 5,137,083.487799 5,137,083.487799

La capitalización de mercado actual de Hastra AUTO es de $ 5.19M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 44.13K. El suministro circulante de AUTO es de 5.14M, con un suministro total de 5137083.487799. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.19M.