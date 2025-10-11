Información del precio (USD) de Green (GREEN)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0 24H Máx $ 0 Máximo Histórico $ 0 Precio más bajo $ 0 Cambio de Precio (1H) +10.72% Cambio de Precio (1D) -3.67% Cambio de Precio (7D) -14.25%

El precio en tiempo real de Green (GREEN) es de --. Durante las últimas 24 horas, GREEN se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de GREEN es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, GREEN ha cambiado en un +10.72% en la última hora, -3.67% en 24 horas y -14.25% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Green (GREEN)

Cap de mercado $ 14.46M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.46M Suministro de Circulación 47.63B Suministro total 47,627,088,318.82026

La capitalización de mercado actual de Green es de $ 14.46M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GREEN es de 47.63B, con un suministro total de 47627088318.82026. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.46M.