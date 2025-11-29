Precio de grail hoy

El precio actual de grail (SN81) hoy es $ 2.29, con una variación del 2.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN81 a USD es $ 2.29 por SN81.

grail actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,078,184, con un suministro circulante de 2.66M SN81. Durante las últimas 24 horas, SN81 cotiza entre $ 2.29 (bajo) y $ 2.42 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 7.51, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.92.

En el corto plazo, SN81 experimentó un cambio de -0.86% en la última hora y de +4.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de grail (SN81)

Cap de mercado $ 6.08M$ 6.08M $ 6.08M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.08M$ 6.08M $ 6.08M Suministro de Circulación 2.66M 2.66M 2.66M Suministro total 2,656,323.224830312 2,656,323.224830312 2,656,323.224830312

La capitalización de mercado actual de grail es de $ 6.08M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SN81 es de 2.66M, con un suministro total de 2656323.224830312. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.08M.