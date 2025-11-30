Precio de GOBL hoy

El precio actual de GOBL (GOBL) hoy es $ 0.00001615, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOBL a USD es $ 0.00001615 por GOBL.

GOBL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,075.52, con un suministro circulante de 500.00M GOBL. Durante las últimas 24 horas, GOBL cotiza entre $ 0.00001615 (bajo) y $ 0.00001615 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00057879, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001454.

En el corto plazo, GOBL experimentó un cambio de -- en la última hora y de +5.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GOBL (GOBL)

Cap de mercado $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K Suministro de Circulación 500.00M 500.00M 500.00M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de GOBL es de $ 8.08K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GOBL es de 500.00M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.08K.