Precio de GeorgePlaysClashRoyale hoy

El precio actual de GeorgePlaysClashRoyale (CLASH) hoy es $ 0.00856948, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLASH a USD es $ 0.00856948 por CLASH.

GeorgePlaysClashRoyale actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,565,998, con un suministro circulante de 999.69M CLASH. Durante las últimas 24 horas, CLASH cotiza entre $ 0.00839009 (bajo) y $ 0.00867842 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.082293, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00429789.

En el corto plazo, CLASH experimentó un cambio de +0.65% en la última hora y de -11.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 345.15K.

Información del mercado de GeorgePlaysClashRoyale (CLASH)

Cap de mercado $ 8.57M$ 8.57M $ 8.57M Volumen (24H) $ 345.15K$ 345.15K $ 345.15K Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.57M$ 8.57M $ 8.57M Suministro de Circulación 999.69M 999.69M 999.69M Suministro total 999,687,786.122 999,687,786.122 999,687,786.122

La capitalización de mercado actual de GeorgePlaysClashRoyale es de $ 8.57M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 345.15K. El suministro circulante de CLASH es de 999.69M, con un suministro total de 999687786.122. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.57M.