Precio de Galaxy WETH Quality hoy

El precio actual de Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ) hoy es $ 1,893.77, con una variación del 0.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ETH:GWETHQ a USD es $ 1,893.77 por ETH:GWETHQ.

Galaxy WETH Quality actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,919,088, con un suministro circulante de 8.93K ETH:GWETHQ. Durante las últimas 24 horas, ETH:GWETHQ cotiza entre $ 1,860.25 (bajo) y $ 1,904.52 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2,003.64, mientras que el mínimo histórico fue $ 1,833.35.

En el corto plazo, ETH:GWETHQ experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de +0.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ)

Cap de mercado $ 16.92M$ 16.92M $ 16.92M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.92M$ 16.92M $ 16.92M Suministro de Circulación 8.93K 8.93K 8.93K Suministro total 8,934.095474285208 8,934.095474285208 8,934.095474285208

La capitalización de mercado actual de Galaxy WETH Quality es de $ 16.92M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de ETH:GWETHQ es de 8.93K, con un suministro total de 8934.095474285208. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.92M.