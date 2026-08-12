Precio de GaiAI hoy

El precio actual de GaiAI (GAIX) hoy es $ 0.00156366, con una variación del 77.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GAIX a USD es $ 0.00156366 por GAIX.

GaiAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 256,706, con un suministro circulante de 164.17M GAIX. Durante las últimas 24 horas, GAIX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00719013 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.229919, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GAIX experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de -69.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.97K.

Información del mercado de GaiAI (GAIX)

Cap de mercado $ 256.71K$ 256.71K $ 256.71K Volumen (24H) $ 2.97K$ 2.97K $ 2.97K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Suministro de Circulación 164.17M 164.17M 164.17M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de GaiAI es de $ 256.71K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.97K. El suministro circulante de GAIX es de 164.17M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.56M.