Información del precio (USD) de FUSIO (FUSIO)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.0023089 24H Máx $ 0.0023713 Máximo Histórico $ 0.00609484 Precio más bajo $ 0.00183515 Cambio de Precio (1H) -0.00% Cambio de Precio (1D) -0.69% Cambio de Precio (7D) -6.90%

El precio en tiempo real de FUSIO (FUSIO) es de $0.00234593. Durante las últimas 24 horas, FUSIO se ha operado entre un mínimo de $ 0.0023089 y un máximo de $ 0.0023713, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de FUSIO es de $ 0.00609484, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00183515.

En términos de rendimiento a corto plazo, FUSIO ha cambiado en un -0.00% en la última hora, -0.69% en 24 horas y -6.90% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de FUSIO (FUSIO)

Cap de mercado $ 467.56K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.34M Suministro de Circulación 199.80M Suministro total 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de FUSIO es de $ 467.56K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FUSIO es de 199.80M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.34M.