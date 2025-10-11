Tokenómica de FUSIO (FUSIO)
Tokenómica y análisis de precio de FUSIO (FUSIO)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de FUSIO (FUSIO), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de FUSIO (FUSIO)
FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.
🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.
Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.
FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.
Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.
Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.
Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.
🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.
Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.
Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.
FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.
Tokenómica de FUSIO (FUSIO): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de FUSIO (FUSIO) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens FUSIO que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens FUSIO que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de FUSIO ¡explora el precio en vivo del token FUSIO!
Predicción de precios de FUSIO
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse FUSIO? Nuestra página de predicción de precios de FUSIO combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
¿Por qué deberías elegir MEXC?
MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad