Información del precio (USD) de FLIP (FLIP)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.00101587 24H Máx $ 0.00177765 Máximo Histórico $ 0.00424548 Precio más bajo $ 0 Cambio de Precio (1H) +2.37% Cambio de Precio (1D) -28.35% Cambio de Precio (7D) -51.26%

El precio en tiempo real de FLIP (FLIP) es de $0.00109441. Durante las últimas 24 horas, FLIP se ha operado entre un mínimo de $ 0.00101587 y un máximo de $ 0.00177765, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de FLIP es de $ 0.00424548, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, FLIP ha cambiado en un +2.37% en la última hora, -28.35% en 24 horas y -51.26% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de FLIP (FLIP)

Cap de mercado $ 1.09M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.09M Suministro de Circulación 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0

