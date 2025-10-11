Tokenómica de FLIP (FLIP)
Información de FLIP (FLIP)
$FLIP is a social token and themecoin. It’s a leveraged bet on Hyperliquid flipping the entire market: a HyperEVM-native memetic beta asset, relaying the cultural lore of The Flippening. It is also the native token to FLIPgo. FLIPgo is a streaming platform focused on Hyperliquid perps trading, built natively on HyperEVM using @Livepeer infrastructure.
What you can do on FLIPgo:
- Stream or watch live content
- Earn, tip, spend, and trade tokens
- View streamers’ live positions on Hypercore and tip them to help avoid liquidation
- Deposit into vaults and watch traders deploy your capital live
- Create public vaults and showcase your strategy on-stream
- Compete on a leaderboard against other streamtraders for clout and rewards
- Interact with streamers as they deploy capital across HyperEVM
- Stay anon using VTuber avatars: bring your NFTs to life
Tokenómica de FLIP (FLIP): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de FLIP (FLIP) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens FLIP que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens FLIP que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
