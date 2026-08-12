Precio de First Convicted RACCON hoy

El precio actual de First Convicted RACCON (FRED) hoy es $ 0, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FRED a USD es $ 0 por FRED.

First Convicted RACCON actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 287,790, con un suministro circulante de 999.84M FRED. Durante las últimas 24 horas, FRED cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.303243, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FRED experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +17.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 30.34K.

Información del mercado de First Convicted RACCON (FRED)

Cap de mercado $ 287.79K$ 287.79K $ 287.79K Volumen (24H) $ 30.34K$ 30.34K $ 30.34K Cap. de mercado totalmente diluida $ 287.79K$ 287.79K $ 287.79K Suministro de Circulación 999.84M 999.84M 999.84M Suministro total 999,843,302.96 999,843,302.96 999,843,302.96

La capitalización de mercado actual de First Convicted RACCON es de $ 287.79K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 30.34K. El suministro circulante de FRED es de 999.84M, con un suministro total de 999843302.96. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 287.79K.