Precio de Feels Good hoy

El precio actual de Feels Good (GOOD) hoy es $ 0.00000887, con una variación del 5.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOOD a USD es $ 0.00000887 por GOOD.

Feels Good actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,862.99, con un suministro circulante de 999.61M GOOD. Durante las últimas 24 horas, GOOD cotiza entre $ 0.00000878 (bajo) y $ 0.0000094 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00031274, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000524.

En el corto plazo, GOOD experimentó un cambio de -1.87% en la última hora y de +66.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Feels Good (GOOD)

Cap de mercado $ 8.86K$ 8.86K $ 8.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.86K$ 8.86K $ 8.86K Suministro de Circulación 999.61M 999.61M 999.61M Suministro total 999,610,198.049362 999,610,198.049362 999,610,198.049362

La capitalización de mercado actual de Feels Good es de $ 8.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GOOD es de 999.61M, con un suministro total de 999610198.049362. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.86K.