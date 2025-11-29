Precio de Farcats hoy

El precio actual de Farcats (FARCATS) hoy es --, con una variación del 4.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FARCATS a USD es -- por FARCATS.

Farcats actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 301,428, con un suministro circulante de 1.00B FARCATS. Durante las últimas 24 horas, FARCATS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0010799, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FARCATS experimentó un cambio de -0.39% en la última hora y de +5.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Farcats (FARCATS)

Cap de mercado $ 301.43K$ 301.43K $ 301.43K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 301.43K$ 301.43K $ 301.43K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Farcats es de $ 301.43K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FARCATS es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 301.43K.