Precio de ETH Strategy hoy

El precio actual de ETH Strategy (STRAT) hoy es $ 0.39177, con una variación del 2.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STRAT a USD es $ 0.39177 por STRAT.

ETH Strategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,904,484, con un suministro circulante de 4.86M STRAT. Durante las últimas 24 horas, STRAT cotiza entre $ 0.391026 (bajo) y $ 0.403537 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.875668, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.361352.

En el corto plazo, STRAT experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +1.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ETH Strategy (STRAT)

Cap de mercado $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 47.52M$ 47.52M $ 47.52M Suministro de Circulación 4.86M 4.86M 4.86M Suministro total 121,279,194.6093638 121,279,194.6093638 121,279,194.6093638

La capitalización de mercado actual de ETH Strategy es de $ 1.90M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STRAT es de 4.86M, con un suministro total de 121279194.6093638. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 47.52M.