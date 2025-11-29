Precio de Eggle Energy hoy

El precio actual de Eggle Energy (ENG) hoy es $ 0.02084337, con una variación del 0.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ENG a USD es $ 0.02084337 por ENG.

Eggle Energy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,543,437, con un suministro circulante de 601.79M ENG. Durante las últimas 24 horas, ENG cotiza entre $ 0.02084337 (bajo) y $ 0.02180485 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04452341, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01594232.

En el corto plazo, ENG experimentó un cambio de -0.58% en la última hora y de +16.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Eggle Energy (ENG)

La capitalización de mercado actual de Eggle Energy es de $ 12.54M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ENG es de 601.79M, con un suministro total de 696794996.2257041. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.52M.