Precio de Eagle AI hoy

El precio actual de Eagle AI (EAI) hoy es $ 0, con una variación del 1.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EAI a USD es $ 0 por EAI.

Eagle AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 73,251, con un suministro circulante de 92.39M EAI. Durante las últimas 24 horas, EAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.644621, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, EAI experimentó un cambio de -0.26% en la última hora y de -2.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 40.75.

Información del mercado de Eagle AI (EAI)

Cap de mercado $ 73.25K$ 73.25K $ 73.25K Volumen (24H) $ 40.75$ 40.75 $ 40.75 Cap. de mercado totalmente diluida $ 73.25K$ 73.25K $ 73.25K Suministro de Circulación 92.39M 92.39M 92.39M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Eagle AI es de $ 73.25K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 40.75. El suministro circulante de EAI es de 92.39M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 73.25K.