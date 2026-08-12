Precio de DRAGON hoy

El precio actual de DRAGON (DRAGON) hoy es $ 0, con una variación del 1.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DRAGON a USD es $ 0 por DRAGON.

DRAGON actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 241,296, con un suministro circulante de 399.38M DRAGON. Durante las últimas 24 horas, DRAGON cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01183838, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DRAGON experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -13.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 57.34.

Información del mercado de DRAGON (DRAGON)

Cap de mercado $ 241.30K$ 241.30K $ 241.30K Volumen (24H) $ 57.34$ 57.34 $ 57.34 Cap. de mercado totalmente diluida $ 403.41K$ 403.41K $ 403.41K Suministro de Circulación 399.38M 399.38M 399.38M Suministro total 667,692,035.4112109 667,692,035.4112109 667,692,035.4112109

La capitalización de mercado actual de DRAGON es de $ 241.30K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 57.34. El suministro circulante de DRAGON es de 399.38M, con un suministro total de 667692035.4112109. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 403.41K.