Precio de Dog Collar hoy

El precio actual de Dog Collar (COLLAR) hoy es $ 0, con una variación del 0.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COLLAR a USD es $ 0 por COLLAR.

Dog Collar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 140,256, con un suministro circulante de 1,000.00T COLLAR. Durante las últimas 24 horas, COLLAR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, COLLAR experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dog Collar (COLLAR)

Cap de mercado $ 140.26K$ 140.26K $ 140.26K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 140.26K$ 140.26K $ 140.26K Suministro de Circulación 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Suministro total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

La capitalización de mercado actual de Dog Collar es de $ 140.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de COLLAR es de 1,000.00T, con un suministro total de 1.0e+15. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 140.26K.