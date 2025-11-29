Precio de Dialectic USD Vault hoy

El precio actual de Dialectic USD Vault (DUSD) hoy es $ 1.005, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DUSD a USD es $ 1.005 por DUSD.

Dialectic USD Vault actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 54,756,181, con un suministro circulante de 54.49M DUSD. Durante las últimas 24 horas, DUSD cotiza entre $ 1.004 (bajo) y $ 1.006 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.011, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.999002.

En el corto plazo, DUSD experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dialectic USD Vault (DUSD)

Cap de mercado $ 54.76M$ 54.76M $ 54.76M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 54.76M$ 54.76M $ 54.76M Suministro de Circulación 54.49M 54.49M 54.49M Suministro total 54,489,351.97650785 54,489,351.97650785 54,489,351.97650785

