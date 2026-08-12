Precio de Dexter AI hoy

El precio actual de Dexter AI (DEXTER) hoy es $ 0, con una variación del 3.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEXTER a USD es $ 0 por DEXTER.

Dexter AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 458,421, con un suministro circulante de 999.89M DEXTER. Durante las últimas 24 horas, DEXTER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00589035, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DEXTER experimentó un cambio de +2.29% en la última hora y de +18.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 39.36K.

Información del mercado de Dexter AI (DEXTER)

Cap de mercado $ 458.42K$ 458.42K $ 458.42K Volumen (24H) $ 39.36K$ 39.36K $ 39.36K Cap. de mercado totalmente diluida $ 458.42K$ 458.42K $ 458.42K Suministro de Circulación 999.89M 999.89M 999.89M Suministro total 999,893,667.51038 999,893,667.51038 999,893,667.51038

La capitalización de mercado actual de Dexter AI es de $ 458.42K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 39.36K. El suministro circulante de DEXTER es de 999.89M, con un suministro total de 999893667.51038. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 458.42K.