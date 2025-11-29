Precio de DeFrogs hoy

El precio actual de DeFrogs (DEFROGS) hoy es $ 28.58, con una variación del 1.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEFROGS a USD es $ 28.58 por DEFROGS.

DeFrogs actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 285,965, con un suministro circulante de 10.00K DEFROGS. Durante las últimas 24 horas, DEFROGS cotiza entre $ 28.53 (bajo) y $ 29.34 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3,930.55, mientras que el mínimo histórico fue $ 26.25.

En el corto plazo, DEFROGS experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de -0.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DeFrogs (DEFROGS)

Cap de mercado $ 285.97K$ 285.97K $ 285.97K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 285.97K$ 285.97K $ 285.97K Suministro de Circulación 10.00K 10.00K 10.00K Suministro total 10,000.0 10,000.0 10,000.0

La capitalización de mercado actual de DeFrogs es de $ 285.97K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DEFROGS es de 10.00K, con un suministro total de 10000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 285.97K.