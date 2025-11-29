Precio de DeFAI hoy

El precio actual de DeFAI (DEFAI) hoy es --, con una variación del 19.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEFAI a USD es -- por DEFAI.

DeFAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 42,141, con un suministro circulante de 953.20M DEFAI. Durante las últimas 24 horas, DEFAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00974805, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DEFAI experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de +7.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DeFAI (DEFAI)

Cap de mercado $ 42.14K$ 42.14K $ 42.14K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 44.21K$ 44.21K $ 44.21K Suministro de Circulación 953.20M 953.20M 953.20M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

