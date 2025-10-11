Información del precio (USD) de Cypherspace (CYPHER)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00201261$ 0.00201261 $ 0.00201261 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.59% Cambio de Precio (1D) -16.59% Cambio de Precio (7D) -25.75% Cambio de Precio (7D) -25.75%

El precio en tiempo real de Cypherspace (CYPHER) es de --. Durante las últimas 24 horas, CYPHER se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CYPHER es de $ 0.00201261, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, CYPHER ha cambiado en un +0.59% en la última hora, -16.59% en 24 horas y -25.75% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Cypherspace (CYPHER)

Cap de mercado $ 16.52K$ 16.52K $ 16.52K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.52K$ 16.52K $ 16.52K Suministro de Circulación 999.58M 999.58M 999.58M Suministro total 999,577,189.799868 999,577,189.799868 999,577,189.799868

La capitalización de mercado actual de Cypherspace es de $ 16.52K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CYPHER es de 999.58M, con un suministro total de 999577189.799868. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.52K.