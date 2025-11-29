Precio de CryptoPeso hoy

El precio actual de CryptoPeso (CRP) hoy es $ 0.04941545, con una variación del 1.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRP a USD es $ 0.04941545 por CRP.

CryptoPeso actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,136,148, con un suministro circulante de 23.00M CRP. Durante las últimas 24 horas, CRP cotiza entre $ 0.0487543 (bajo) y $ 0.050173 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.110133, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04670894.

En el corto plazo, CRP experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de -1.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CryptoPeso (CRP)

Cap de mercado $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Suministro de Circulación 23.00M 23.00M 23.00M Suministro total 23,000,000.0 23,000,000.0 23,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CryptoPeso es de $ 1.14M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CRP es de 23.00M, con un suministro total de 23000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.14M.