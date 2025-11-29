Precio de CryptoAutos hoy

El precio actual de CryptoAutos (AUTOS) hoy es $ 0.00233559, con una variación del 0.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AUTOS a USD es $ 0.00233559 por AUTOS.

CryptoAutos actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,728,571, con un suministro circulante de 740.54M AUTOS. Durante las últimas 24 horas, AUTOS cotiza entre $ 0.00231199 (bajo) y $ 0.00238455 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.07346, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00205346.

En el corto plazo, AUTOS experimentó un cambio de +0.50% en la última hora y de +5.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CryptoAutos (AUTOS)

Cap de mercado $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Suministro de Circulación 740.54M 740.54M 740.54M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CryptoAutos es de $ 1.73M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AUTOS es de 740.54M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.33M.