Entender la tokenómica de CryptoAutos (AUTOS) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

El límite máximo de tokens AUTOS que pueden existir en total.

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

El número máximo de tokens AUTOS que se han creado o se crearán jamás.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de AUTOS ¡explora el precio en vivo del token AUTOS!